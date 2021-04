nyheter

Det var like etter klokka to natt til fredag at nødetatene rykket ut etter melding om brannalarm i en bolig sentrumsnært i Harstad.

- Brannvesenet er på stedet og har tatt seg inn, og melder om røykutvikling. Èn person er foreløpig berget ut. Tilstand ukjent, melder Troms politidistrikt klokka 02.08.