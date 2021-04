nyheter

Tirsdag formiddag varslet vegtrafikksentralen at det et snøras sperret fylkesvei 848 nordøst for Mjøsundet i Salangen. Klokken 18 melder Vegtrafikksentralen at veien ventes åpnet i dag, onsdag klokken 19.

