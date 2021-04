Vizuelli begjærer oppbud - kaster kortene etter 39 års drift

nyheter

Bedriften er en av de virkelige veteranene i byen, og har eksistert siden 1982, da under navnet Trykksentralen. De har lenge holdt til i et 1200 kvadratmeter stort og produksjonssenter i Harstadbotn. I tillegg til kommunikasjons-tjenester har de levert en rekke trykk- og grafiske tjenester. Som for eksempel produksjon av trykksaker, fotoprint og utsmykking.

Lanserer nytt byutviklingsprosjekt: – Handler om å ta eierskap til egen identitet Ny plattform skal vise frem alt det Harstad har å by på. Men for å få det til, trenger Håkon Vahl og Dan Olsen litt hjelp.

Styret tok beslutningen om å kaste kortene 22. mars. De konkluderer med at Vizuelli er insolvent, og ute av stand til å håndtere sine varige forpliktelser.