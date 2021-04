nyheter

Henriksen jobber som fisker på ringnotsnurperen "Frantsen jr". som ligger til reparasjon ved Hamek i Harstad. Tirsdag hadde han tatt seg fri for å kjøre datteren til flyplassen.

Måtte snu i Bjerkvik

– På hjemturen stoppet jeg innom Rema for å handle da jeg hørt på radioen at ferga var innstilt. Ja, ja tenkte jeg, det har skjedd før, så da er det vel bare å kjøre rundt. Men da jeg kom til Bjerkvik hørte jeg på radioen at veien var stengt ved Mjøsundbrua på grunn av ras. Da var det bare å snu og kjøre tilbake til Harstad. Heldigvis har jeg et barnebarn i Harstad, så jeg trengte ikke å bekymre meg for ikke å ha en plass å sove i natt. Dessuten hadde jeg tatt inn på hotell, hvis ikke den muligheten hadde vært til stede, forteller Henriksen.