Ordene tilhører ordfører Dag Sigurd Brustind. Harstad Tidende har fått flere tips i løpet av påskeuka om at deler av fylkesvei 848 på strekningen Sørrollnes til Hamnvik nå nærmer seg umulig å kjøre. Brustind kjører selv strekningen daglig og bekrefter at det nå er ekstra ille.

– Dette gjelder spesielt i området ved Nord-Forså. Her har Statens vegvesen måttet gruse opp deler av strekningen og lagt et nytt lag med grovasfalt for at et i det hele tatt lar seg gjøre å kjøre der. I år har det vært verre her enn det pleier å være da veien bare blir dårligere og dårligere for hvert år som går.