Mange på nærtur i annerledespåsken

nyheter

I en påske hvor de fleste av DNTs betjente anlegg har måttet holde stengt er generalsekretær i Den Norske Turistforening, Dag Terje Klarp Solvang, glad for å se at folk har funnet veien til de selv- og ubetjente hyttene, skriver DNT i en pressemelding.

– Vi har 450 hytter over hele landet som familier eller faste kohorter har kunnet booke for seg selv denne påsken. Det er flott å se at folk har benyttet seg av det tilbudet, sier Klarp Solvang.

Rekordtall på UT.no

I 2020 opplevde DNT en massiv vekst i trafikken på turportalen UT.no. Trafikken vedvarer i 2021.

Totalt har 347 000 brukere besøkt UT.no i påsken.

Bestyrer Håkon Aarthun forteller at de av smittevernhensyn har tatt imot om lag en fjerdedel av gjestene i et normalår, og at de heldige som fikk booket plass har hatt en eksklusiv påske på høyfjellet.

Gjestene har kost seg

– Gjestene våre har kost seg, og særlig i siste halvdel av påsken har været også spilt på lag.

Generalsekretær Klarp Solvang sier DNT nå krysser alle fingre for en sommersesong som minner mer om normalen.

– Bestyrerne våre er vant til å ha fulle hytter i påsken, og det er tungt for dem å stenge ned. Vi gleder oss enormt til vi kan åpne hele tilbudet vårt opp igjen, og ser fram til sommeråpning i slutten av juni, sier Klarp Solvang.