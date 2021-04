Fikk prisavslag på 480.000 kroner etter huskjøp i Harstad

nyheter

Kjøperne påsto de hadde rett til prisavslag og erstatning etter avhendingsloven. Boligen ble lagt ut for salg for en del år tilbake. I Trondenes tingrett ble selgerne og Protector Forsikring ASA i mars i år dømt til å betale prisavslag på 480.500 kroner. De må i tillegg ut med 12.500 kroner i erstatning, og må dekke kjøpernes saksomkostninger på 171.985 kroner. Et totalbeløp på rundt 665.000 kroner.

Krever 600.000 i prisavslag etter boligkjøp Harstadparet som kjøpte boligen har saksøkt selgerne, etter at de hevder å ha funnet mangler ved boligen i ettertid.

Det var i april 2019 at saksøkerne oppdaget vannlekkasje gjennom konstruksjonen til en veranda og svakheter ved fundamenteringen. 25. april reklamerte de over en rekke forhold ved boligen. Selgers boligselgerforsikring, Protector Forsikring ASA avviste at det forelå en mangel ved boligen. Kjøperne ga seg imidlertid ikke. De hyret inn en ingeniør som vurderte de rent tekniske forholdene. På bakgrunn av ingeniørens estimater fremsatte de et krav om prisavslag, og erstatning for utgifter knyttet til avdekking av manglene.