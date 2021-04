nyheter

Sola skinte tidlig på dagen. Etter all drittværet i påsken strømmet folk ut i marka for en siste sjanse for litt skikos. Svært forståelig. Men det medførte også en del merkelig parkering. Både på selve parkeringsplassen, og langs veiskulderen.

Slik feirer noen av studentene fra Harstad påsken: Karantene, familiebesøk og et aldri så lite gnist av ensomhet Hverdagen for studenter over hele landet er usikker for tiden. Vi har snakket med tre studenter fra Harstad som studerer på Østlandet og snakket om deres situasjon i påskeferien.

Vedkommende bilist har sendt noen bilder til HTs redaksjon.