Martine (19): – Jeg skal bli sterkest i Norge!

Etter at hun startet med styrkeløfting sommeren 2019 har det gått en vei, og trivelig ambisiøs sier Hadseljenta følgende om planene videre:

– Jeg skal bli sterkest i Norge!

De siste gangene hun har deltatt i mesterskap har det blitt førsteplass, og hun er nå tatt ut på regionlaget – med base i Tromsø. Reiserestriksjoner og manglende avholdte mesterskap legger likevel ingen demper på motivasjonen, og med eget løfteutstyr hjemme og mulighet til å trene på Viking Gym på Melbu pusher 19-åringen seg fremover med gull i blikket.



Det blir tre økter i uka, både for å trene meg opp og for å forebygge skader. Jeg er forsiktig med å overtrene, fordi en eventuell skade da kan ta lengre tid å restituere, sier hun mens hun varmer opp.

– Dette er det beste jeg vet. Å løfte tungt. Slå mine egne forventninger og personlige rekorder, sier Martine.

Motivert

– Hvordan beholder du motivasjonen når konkurransene blir avlyst igjen og igjen?

– Sporten er motiverende i seg selv. Å bli flinkere i enten knebøy, markløft eller benkpress. Samtidig er det jo meg selv jeg konkurrerer mot. I konkurranser løfter vi ikke mer enn vi klarer, selv om det også kommer an på dagsformen. Men det gir meg utrolig med endorfiner og mestringsfølelse når jeg løfter mer enn jeg har klart før, sier hun.

– Hun har gode muligheter. Styrkeløft er et langtidsrace, og hun har allerede hevdet seg og viser at hun er ganske strukturert. Fortsetter hun der og holder seg skadefri vil hun nok fortsette å hevde seg, sier Simen Brinck Hansen.

Han er Martines trener og roser henne for jobben hun gjør mens pandemien fremdeles pågår.

Treningen skjer via nettet, hvor Martine filmer løftene sine, han gir tilbakemelding og i tillegg regner ut hvor veien skal gå videre.

– Det er ei vanskelig tid, men vi ser positivt på det. Vi har en fri flyt av det som trengs av kommunikasjon, legger han til.

At det har kommet flere jenter til sporten de siste årene er noe han mener henger sammen med bevisst satsing fra treningssentrene. Og det har gitt resultater.

– Vi startet med gratis hospitering for yngre jenter, for å få flere gode utøvere. Etter det har vi hatt 7–8 norgesmestere i junior- og ungdomsklassene, sier han.

– Alle kjønn kan drive med denne sporten, og det er utrolig godt samhold. Det er det som gjør at jeg gleder meg til å reise på trening her på senteret, sier Martine om tirsdagens treningsøkt.

Å trene hjemme er mulig, men det sosiale er vel så viktig. 19-åringen er avgangselev ved Hadsel videregående skole på Stokmarknes, og når det til høsten blir videre studier, har valget falt på Mo i Rana og HRM-studier (Human Resource Management). Studiet er samlingsbasert, så det vil ifølge henne ikke gå ut over treningsmulighetene.

– Jeg er i juniorklassen nå, og der vil jeg være i fem år. Så målet er å bli så sterk som mulig i løpet av den tiden, sier Svinnset Pedersen.

– Kjenner du på noen form for prestasjonspress, gitt den gode debuten?

– Ikke nødvendigvis press, men det gir meg en indre motivasjon til å holde på. Sporten for meg er å trene både psykisk og fysisk helse, sier hun.





Treneren sier til VA/VOL at styrkeløft er en kombinasjon av både tung styrketrening og bodybuilding.

– Det er veldig målrettet, med tung styrketrening og bodybuilding på siden. For Martines del handler det om å bygge mest mulig muskelmasse på en liten kropp, i tillegg til at det er genetikk med i bildet, sier Simen Brinck Hansen.

Både foreldrene og besteforeldrene har vendt alle tomler opp for barnet og barnebarnet i sitt valg av fritidsaktivitet, og hun føler selv at hun har funnet en aktivitet for livet.

– Nå er jeg junior. Jeg kan fortsette så lenge jeg vil og orker. Vel å merke hvis jeg ikke blir skadet, og det er det som er så artig. Det er mange eldre som driver med styrkeløft, og jeg kommer til å holde på så lenge jeg kan, sier Martine Svinnset Pedersen.