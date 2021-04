La tjeld’n i fred

nyheter

På tross av like begredelige forhold som i fjor, idet det snødde påfølgende dag, og «la han kvit» – også ned i fjærsteinan – er disse våre «kystens ministorker» (samme fargekombinasjon som «babybringeren» sørom Norge) kommet tilbake fra vestre Danmark og østre England, for å bli hos oss nok et sommerhalvår. Dette gjelder både de voksne og deres nye avkom – av varierende antall. Nå er min bønn til våre menneskebarn og deres foresatte (som foreldre og ungenes lærere e.l. – fra primært nærmeste barneskole og -hage: Hold dere i behørig avstand fra hekkende og rugende tjeld, samt – etter hvert – «de nye familier» i Trondenesfjæra og ellers der tjeld’n trives. Og ikke skrem disse trofaste «gjengangerne». For skremmes de, kanskje bare én gang, kan de fort forlate reiret, og «sky» dette –med de konsekvenser det kan innebære for avkom og fugleartens framtid! I fjor var det «så som så» med hensyntaken av fjær(e)besøkende, liten som stor. God vår og sommer ønskes så vel distriktets fuglevenner som alle besøkende tjelder, som altså ikke er underlagt reiseforbud pga. koronaviruset! Dessuten ønskes «de svart-hvite-røde» vårvarslerne velkommen tilbake om et knapt års tid…