Karantene, familiebesøk og et aldri så lite gnist av ensomhet

nyheter

Magnus Mikalsen (26): Han studerer lektor i historie og engelsk ved UiO. Han hadde egentlig planlagt å reise til Harstad i påsken, men endte opp med å måtte droppe det.

– Jeg jobber ved et senter for rehabilitering, boliger og avlastning i Oslo. Der hadde en av brukerne hatt nærkontakt med en som hadde fått påvist smitte. Brukeren ville ikke la seg teste, og man måtte derfor ta utgangspunkt i at vedkommende også var smittet. Dermed havnet jeg i karantene to dager før jeg skulle reise nordover, sier Mikalsen.