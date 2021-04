25 prosent av telefonene til Kirkens SOS i påsken har omhandlet tanker om selvmord

nyheter

– I påsken i fjor så vi en dobling av selvmordssamtaler sammenlignet med året før, fra 11 prosent til 21 prosent. Det er trist å se at dette tallet har økt ytterligere i år, skriver generalsekretær Lasse Heimdal i en melding sendt ut til mediene. Tallene gjelder for alle Kirkens SOS’ krisetjenester samlet, på telefon, melding og chat, fra palmesøndag til påskeaften. Per dag blir det rundt 350 besvarte samtaler, hvor omtrent 85 av disse har omhandlet selvmord.

Økning for Røde Kors' telefontjeneste for unge I påsken har Røde Kors' tjeneste hatt over 650 samtaler med barn og unge, noe som er en øking fra fjoråret.

– I fjor, da vi så på påskestatistikken, sa vi at vi sjelden har opplevd at det er så mange samtaler preget av et slikt alvor og smertetrykk. Denne trenden har dessverre vedvart gjennom store deler av året som har gått, og vi ser også denne påsken at det har vært utrolig viktig at vi har vært til stede, skriver Heimdal.

Han opplyser videre at det å snakke om selvmordstanker oppleves lindrende for mange av dem som tar kontakt med Kirkens SOS.

– For mange føles det så å si umulig å skulle snakke med noen rundt seg om selvmordstanker. Det å få snakke anonymt med et medmenneske, og bli møtt med forståelse fra en av våre frivillige, gjør at mange føler seg bedre rustet til å søke den hjelpen de trenger, poengterer han.