nyheter

I neste kommunestyre i Harstad skal poliotikerne ta stilling til prosjektet "Ti på topp for alle". Det tidligere vedtatte prosjektet er kommet til for å fysisk tilrettelegge i naturen slik at friluftsliv kan utøves av alle, uansett bosted og nesten uavhengig av fysisk form, bevegelighet og kunnskap.

Konseptet ble vedtatt i kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020–2030, og gjennomføres sammen med brukere, Bedriftsidretten Troms og Finnmark og Frisklivssentralen.