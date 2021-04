Kom, for alt er ferdig!

nyheter

Jeg ble glad i det øyeblikk jeg så den. Det har vært lite sosialt samvær de siste månedene, og det var fint å ha noe å glede seg til. Da vi kom var bordet pyntet, maten smakte utrolig godt og stemningen i stua var upåklagelig - selv om vi bare var tre totalt. Igjen merket jeg at det å sitte rundt samme bord, spise, prate og hygge oss gjør utrolig godt.

Michel Palin, kjent fra gruppen Monty Python, har også gjort utrolige reiser og laget reportasjer fra dem. Han har blant annet vært jorden rundt, fra Nordpolen til Sydpolen, langs Stillehavets kyst og gjennom hele Himalaya. I reportasjene ser vi at Palin befinner seg i ivrig samtale med folk, nysgjerrig og åpen, ofte i rammen av et måltid. I sin egen kommentar til disse måltids-opplevelsene sier Palin (min oversettelse): - Jeg er overbevist om at det å spise sammen er en av de beste måtene vi kan få kontakt med mennesker på. Når vi sitter og spiser sammen, uavhengig av kultur og sivilisasjon, utveksler vi meninger og følelser, vi deler og feirer det å leve.

Måltidet som møtested er universelt. Om det skjer i en jordhytte, et telt, om bord på en båt eller i et slott kan det vokse fram en sterk samhørighet når mennesker deler et måltid og liv knyttes sammen. Noen måltider blir til spontant, andre er planlagte, og noen er tilknyttet spesielle situasjoner eller høytider.

Jesus sitt siste måltid var et planlagt festmåltid. Et påskemåltid med spesielle ritualer knyttet til seg, med ingredienser som skulle symbolisere viktige element i den hendelsen påskemåltidet ble feiret til minne om. Maten var ikke bare mat, den var levendegjøring av folkets historie. Det som gjorde måltidet så sterkt var at det å leve seg inn i historien gjennom mat, symboler og fortellinger samtidig skapte et dypfølt fellesskap mellom dem som der og da delte denne opplevelsen. Jesus uttrykker selv hvor sterk kraft det lå i dette måltidet: - jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere. ( Luk 22,15) Han trengte styrken bordfellesskapet gav ham.

I dette måltidet skaper Jesus et nytt måltid – for å bekrefte tilhørigheten mellom ham og alle som fulgte ham. Måltidet – nattverden – først feiret som et reelt måltid, siden som et såkalt stilisert måltid – har fulgt kirken fra skjærtorsdag. Det er en sentral del i gudstjenestefeiring verden over. Når Jesus bryter brødet og sender vinkalken rundt bordet, er det ingen som stenges ute. Judas – forræderen, Peter - fornekteren, de øvrige som gjemte seg når situasjonen ble krevende, alle inkluderes. Slik forteller Jesus at dette ikke er et måltid for de med sterk tro og uklanderlige livsførsel, de verdige, men det er plass rundt bordet til alle som ønsker å ta del i det. Nattverden er fellesskapets sakrament, grensesprengende og ikke grensesettende, et uttrykk for Jesu tilstedeværelse i verden, over alt og til alle tider.