Personlige bilskilt: ESKIMO1 og JK BYGG i Harstad

Det er ikke mangel på fantasien når nordmenn skal velge seg personlige bilskilt. Siden oppstarten i 2017 har 9.113 personlige bilskilt blitt registrert, og den lange listen inneholder alt fra 007BOND og JORDBÆR, via KARSK og MR AUDI, til MYSELF, PSYCHO og ABBA. Vi har i denne artikkelen valgt ut en liste med noen få av de mest spesielle i vårt langstrakte land.

Her er «våre» skilt

Vi har fra Statens vegvesen fått tilsendt en liste fordelt på kommune, og vi kan slå fast at det er 19 personlige bilskilt i Harstad kommune per 1. mars i år. De to første på listen 244 L og 928 tilhører – selvsagt – henholdsvis en Volvo 244 L og en Porsche 928. Her er alle skiltene som er registrert hos oss: