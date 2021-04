Taxinæringen knallhardt rammet

nyheter

Alt stoppet opp. Skolekjøring, pasientturer, fly-taxi og de mer eller mindre faste inntektene var borte.

- Dette varte i nesten to måneder og det var en veldig vanskelig tid for oss. Krise er vel det rette ordet å bruke her, mange drosjeeiere var vel på bristepunktet om videre drift. Leiesjåfører ble permittert og usikkerheten var stor for mange, sier daglig leder i Harstad Taxi Finn Håker. Kveld- og helgekjøring ble også hardt rammet, her hadde Harstad Taxi en nedgang på rundt 40-50 prosent. Byen stoppet helt opp og dette varte ut året, sier Finn Håker i Harstad Taxi.