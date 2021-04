Svar Harstad Tidendes godt blanda påskequiz

nyheter

Her finner du spørsmålene i quizen:

Harstad Tidendes godt blanda påskequiz Hva kan du om nærområdet, geografi, historie og annet "godt og blandet"? Test deg selv eller familie og venner i Harstad Tidendes påskequiz.

1. Kampanile.

2. Ever Given.

3. Åkerøy.

4. Tomat og fetaost.

5. Sort, gylden og brun.

6. Minst 1,6 mm og 3 mm.

7. Harstad Mariners.

8. Meløyvær fort.

9. 20.000.

10. Dave Grohl.

11. Svar: 1999.

12. FC Bayern München.

13. Alanis Morissette.

14. Profesjonell seiler og foredragsholder, tidl. sjef for (Volvo) Ocean Race.

15. New Zealand (seilte mot Italia i den gnistrende finalen).

16. Taylor Swift for albumet ”Folklore”.

17. Brooklyn.

18. 2204 kvadratkilometer.

19. Serievinnercupen.

20. Jolly Roger.

21. Svartskjegg (Blackbeard).

22. Akter (en del av roropphenget.

23. Seilskip.

24: Canon.

25. Mer.

26: Et verktøy for vatring av større flater.

27. Stor høvel.

28. Et strømselskap.

29: Too Far Gone.

30. Snowboard (Venstre fot først/høyre fot først).

31. Guttespeidere og jentespeidere (World Organization of the Scout Movement/World Association of Girl Guides and Girl Scouts).

32. Guatemala.

33. Fagradalafjall.

34. (USA, marginalt større).

35. Canada.

36. Blått, gult og rødt. (Som det svenske flagget, men med et rødt kors i midten).

37. PMauna Loa, 4.170 meter høy.

38. Mauna Kea, 4207 moh.

39. Krokus (Safrankrokus).

40. 19. (Tapte sist 14. september 2019).

41. I 1955.

42. 9.

43. Røssvatnet (Hattfjelldal og Hemnes kommune, Nordland).

44. Altevatnet.