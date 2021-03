nyheter

- Dette er ikke jobb, men frivillig arbeid som har blitt en livsstil. Mens andre bruker penger på sydenturer, kjøper jeg hund og trener den for å hjelpe dem som trenger det, sier lokallagsleder Kees Jan Verhage i Norske Redningshunder Harstad Lag.

I Harstad er de klare for årets påske, med sju ekvipasjer i laget som til enhver tid er klar til å rykke ut for å jobbe i for eksempel i et snøskred.