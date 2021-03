Rykket ut til trafikkuhell i Kanebogen

nyheter

Like etter klokka 18 rykket politiet ut etter at de fikk melding om et trafikkuhell i rundkjøringen like ved Shell Åsby.

– Det er snakk om et mindre trafikkuhell, og det er ikke meldt om personskade, melder Roy Tore Meyer i politiets operasjonssentral.

Ifølge HTs journalist på stedet kan det se ut til at et sammenstøt mellom kjøretøyene førte til større skader på fronten til personbilen. Personbilen måtte ha bilberging, og ble raskt fjernet fra stedet slik at det ikke oppsto trafikale hindringer.

– Det har skjedd et sammenstøt i to felt på vei ut av rundkjøringa. Det er et kjøretøy som ikke har vært oppmerksom på det andre. Saken gjøres opp med skademelding mellom partene, sier Meyer.