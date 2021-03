God påske, flotte harstadfolk!

nyheter

Mars fløy forbi, og plutselig er påsken rett rundt svingen. Endelig! Påsken er den beste høytiden, spør du meg. Den har all kosen med god mat, godteri og total avslapping, men ikke noe av presset om rent og pynta hus eller gavestress, sånn som jula. Digg – diggere -diggest.

Hvis man skal trekke fram én negativ ting om påsken, så må det være et slags aktivitetspress. Skitur, fjelltur, slalåm og alt det der. Misforstå meg rett! Jeg liker de tingene nå - kanskje med unntak av den syke heisen i slalåmbakken. Han har jeg ikke sett på minst 20 år! Som voksen trives jeg med frisk luft, sjokolade og kakao som niste, og ski under bena.

Som tenåring derimot, var jeg ikke fullt så positiv. Man skulle jo tro at jeg som danser hadde god kroppskontroll og koordinasjon, men neida! Det gjaldt visst dans, og KUN dans. Jeg var forferdelig dårlig i alt annet. All slags type ski står også på den lista, da jeg som regel lå mer med nesa i bakken enn jeg sto i kul hockey. Men denne påska hadde til og med jeg tenkt å kjøpe meg egne ski, og jeg hadde gleda meg til hvite sletter og sol i fjeset.

Problemet i dag er faktisk ikke min egen lyst eller innsats for å komme meg ut på ski. Problemet i dag er jo at jeg har fått egne barn. Skigåinga i seg selv går for så vidt greit, heldigvis og enn så lenge. Det største hinderet for oss nå er den berømte dørstokkmila. For når man har barn, er ikke den bare én mil - den må være minst 10! Å få mine to små øyenstener, som så klart er helt fantastiske og som jeg elsker over alt på jord, ut døra i riktig utstyr krever mer mental (og fysisk) kamp enn å gå over Nordpolen. TV, nettbrett, mobil og skjermer i alle slag har total kontroll over de små hjernene og er alt de ønsker seg i livet.

Men ut skal vi! Så vi løper etter barna med bleie i den ene hånda og lua i den andre. Vi får, på magisk vis, klærne dratt og kranglet på en liten, sprellende, og overraskende sterk, kropp. Vi lokker og lurer, og lover alt for mye godteri foran en film etterpå. Sluttproduktet er ofte fire relativt sure personer i en bil på vei et eller annet sted.

Men så skjer det noe. Når man endelig har kommet seg på plass med ett barn på ski, ett barn på akebrett og to voksne som har pusta litt, da skjer det noe. Vi koser oss! Det er latter og jubel ned bakkene, heiarop og støtte på vei oppover, og en familie i harmoni. Så fint kan det faktisk være når man bare klarer å komme seg ut den døra. Helt til: Akebrettet har feil farge! Kakaoen er for varm! Sola er for skarp! Eller: Jeg skal klare SELV!! Små barn har kanskje store gleder, men de har jammen meg store nedturer også. Ja, ja… Som regel kommer vi faktisk hjem i bedre humør enn da vi dro, og det får være godt nok.

Så uansett om du skal gå milevis på ski i påska, eller om dørstokkmila kanskje er lang nok, så håper jeg at du får en god påske med digg mat i magen, diggere folk rundt deg, og den diggeste avslapning. Det fortjener du!