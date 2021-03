nyheter

I den siste uka er det tre ting som har gjort meg glad:

• Inntoget på fotballbanen for det norske landslaget – uten palmegreiner, riktignok. Fotballgutta med T-skjorter der det står «Human Rights on and off the Pitch”.

• Øving med Maria i Trondenes kirke til en gudstjeneste det ikke blir noe av.

• Naboens mengder av fargerike påskeegg av tovet ull.

Farger er superviktig for humøret! Rødt til jul. Lilla i fasten og i adventstida. Så kommer påsken med en eksplosjon av gule kyllinger, egg, lys, servietter og bordbrikker.

Jeg er nok mer teoretiker enn praktiker. Jeg er ikke flink til å «ulle». Men ved naboens hjelp, smilende og lett overbærende veiledning, får jeg det til. Ull er varmt å ha på. Noen ganger klør den. Jeg minnes barndommens hjemmestrikkede strømpebukser med gru. Jeg satt med stive bein uten å orke å røre dem. Hver bevegelse stakk. Det ble litt bedre når jeg ble varm i dem. Men minnet sitter, og jeg grøsser.

Når man uller, eller tover dette materialet, er opplevelsen en helt annen. Grønnsåpe og varmt vann gjør ulla myk og glatt – og den ruller seg (i hvert fall ganske) fint mellom hendene.

Så sitter vi der sammen i fargehavet, tre voksne damer, og snakker om livet og verden mens ulla langsomt blir til runde, eller helst ovale egg i alle regnbuens farger. Ute kommer påskesnøen i svære filler og gjør at de sølete markene stormen etterlot seg, igjen ser hvite og nystrøkne ut. Det er en glede.

Har du tenkt over hvor talende musikk uten ord kan være? Hvor full av bilder og stemninger? Når vi har mistet en av våre kjære og det er gravferd, er det som oftest organisten som setter an tonen. Jeg har registrert en nærmest fysisk endring i forsamlingen når de første orgeltonene stemmer og varmer rommet. Det er fint. Sørgelig, vakkert – og trygt.

I det siste har jeg hatt nærkontakt med orgelet i Trondenes. Vi ville fortelle palmesøndagshistorien med musikk i samspill med tekst. Vi ville formidle bildet av folkemengden, av grønne palmegrener, jublende unger – og esellukt. Det er krevende å formidle esel-vrinsk med orgelet. Det lot vi være. Jeg kan lage den lyden med pust og stemme, men det viser jeg bare for utvalgte.

Vi ville også formidle det som skjedde etter folkefesten, i et hjem som lå litt avsides. Der var det også dekket til fest. Maria, en av kvinnene, kom inn i stua med en krukke med salve, dyr og velduftende. Det var skikk å la folk få skylle føttene når de kom inn i huset – det er tross alt ørkenland. Denne gangen ble den flytende salven helt utover Jesus sitt hår og føttene hans. Den gode lukta spredte seg i hele huset.

Kan dette spilles? Kan dette formidles med musikk? Svaret mitt er JA! Lette, feminine toner flyter ut i kirkerommet, fra et ellers ganske robust og nesten maskulint instrument. Tonene skildrer også, i hvert fall for meg, kvinnens bevegelse og hennes vilje til å gjøre godt. Den gode viljen møter jeg så ofte i mennesker her vi bor.

Ikke grønt, men hvitt preget fotballens demonstrasjon mot Qatar. Ikke med piggene på fotballskoene, men med kropper kledt til protest. Det handler om å nekte å gå med på «sportsvasking» av korrupte regimer. Noen har ikke orket tanken på å gå over lik for å drive idretten sin.

6500 fremmedarbeidere har mistet livet under arbeidet med sportsarenaer og andre signaturbygg oljestaten vil smykke seg med. Rike stater sponser mindre rike sportsklubber for å vaske av seg sitt tvilsomme rykte. 16 av 22 styremedlemmer i Fifa ble suspendert, siktet eller havnet i fengsel etter at Qatar hadde bestukket seg til VM- avtalen.

«De er da så hyggelige, det kan ikke være så ille…» Det er lett å bli lurt. Ikke alle er drevet av god vilje. Men noen våger å se. Noen våger å gjøre noe med det de ser. Det koster litt, men kanskje det blir lettere å se seg selv i speilet etterpå.

Jeg er ikke interessert i fotball – men jeg heier på Haaland og Ødegård – og på vår egen Tom Høgli som også er engasjert i dette, og var med på å sette protesten i gang. Jeg heier på det norske landslaget. For meg kan de tape så det suser, de har allerede vunnet!

Inntoget i Jerusalem og «inntoget», eller preludiet til Qatar har to ting felles. Begge tilfeller handler litt om skjorter. Folk la skjortene sine på veien foran mannen fra Nasaret. Fotballgutta beholdt skjortene på, men med tydelig påskrift.

Begge inntogene varsler om noe nytt. I Jerusalem skulle det bli oppgjør mot korrupsjonen i tempelet og på tempelplassen. Det kom nye tanker om kjærlighet og tilgivelse i stedet for hevn.

Før VM i Qatar viser noen at de ikke godtar at sporten deres blir ødelagt og brukt til å skjule grove brudd på menneskerettighetene. De markerer at korrupsjon ikke er greit. Like ugreit som doping. Kanskje enda verre, for det rammer flere i denne sammenhengen.

God, fargerik og rettferdig påske.