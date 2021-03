Beboerne i Dyrvikhøgda protesterer mot leilighetsbygging

nyheter

Folk i Husan AS, som eies av Rino Andre Santocono, Rolf Arne Høyen og skikongen Bjørn Dæhlie, har kjøpt åtte tomter i et område i Dyrvikhøgda som er regulert for småhusbebyggelse. Der ønsker de å bygge en fire-mannsbolig og fem seks-mannsboliger.

Omfattende dispensasjonssøknad

Det lokale byggefirmaet Grovfjord Bygg AS har fått totalentreprisen for prosjektet, og for å plass til så mange boenheter på de åtte tomtene, har de sendt en fyldig dispensasjonssøknad til Tjeldsund kommune. Der søkes det om dispensasjon fra omtrent alt som daværende Skånland kommune bestemte i reguleringsplanen for Dyrvikhøgda Boligfelt, sist revidert 23. mai 2003.