nyheter

For et år siden måtte Ung Kultur Møtes, også kjent som UKM, avlyse sitt årlige arrangement på kulturhuset da koronaen plutselig satte en stopper for det meste.

UKM er en kulturfestival for ungdom mellom 13 og 20 år, og arrangeres årlig i kommuner landet rundt. I Harstad er det Ungdommens Hus og Radio Harstad som har ansvar for arrangementet, og denne gangen har de laget en ny vri på UKM.