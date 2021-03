Samlet inn 40.000 kroner: Måtte hoppe i havet

nyheter





Sandtorg menighet har funnet nye måter å samle inn penger til årets innsamling til Kirkens Nødhjelp. Tidligere denne uka ble det kjent at vikarprest Magnus Lund må farge håret rosa dersom menigheten samler inn mer enn 50.000 kroner til aksjonen.

Flere ansatte i menigheten har kastet seg på med ulike utfordringer, og fredag måtte organist Arne Kristian Torbergsen kle seg opp i strutteskjørt og danse ballett, da de rundet 35.000 innsamlede kroner.

Like etterpå nådde de 40.000 kroner - noe som betyr en ny utfordring for Torbergsen. Lørdag formiddag måtte nemlig han og kateket Rut Eli Lindebø hoppe i havet. Begge tok utfordringen på strak arm, og gjennomførte både med svømmetak og et grasiøst stup da de løp ut i havet på Gressholman.

– Det var kaldt, men det var ingen problem når det er for å støtte en så god sak. Det ga et ordentlig adrenalinkick med en gang man setter tåa i vannet, så det var egentlig bare morsomt, sa Torbergsen etter å ha gjennomført utfordringen.

Selv synes han dagens utfordring var enklere å gjennomføre enn fredagens ballett-opptreden.

– Det å hoppe i havet er jo relativt enkelt, men det å lage en koreografi og en hel dans var nok litt verre.

Selv har han aldri drevet med vinterbading tidligere, men etter en såpass positiv opplevelse er det ikke usannsynlig at stuntet gjentas i fremtiden.

– Det rare var at det var så varmt og deilig å komme opp av vannet, selv om det bare var 4 grader i lufta. Da vi kom opp fikk vi servert varm saft, så hele opplevelsen var både vellykket og utrolig artig, sier Torbergsen til slutt.