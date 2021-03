En person pågrepet etter brann i Vesterålen

nyheter

VOL har vært kontakt med vitner som kan fortelle at det var svært synlige og høye flammer i forbindelse med brannen rett etter at den brøt ut. Da VOL ankom stedet litt over klokken seks lørdag morgen, hadde brannmannskapet fått kontroll på flammene.

– Brannen i campingvognen spredte seg til huset. Samtidig, omtrent 150 meter unna, tok en annen campingvogn fyr. Da måtte brannvesenet slukke den brannen også. Det er mulig at brannene har noe med hverandre å gjøre, uttalte operasjonsleder ved Nordland Politidistrikt, Kjetil Kaalaas, til VOL lørdag morgen.