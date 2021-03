Kjøpte og misbrukte kokain

nyheter

I tilståelsessaken erkjente han straffskyld og la kortene på bordet. Narkotikaen kjøpte han hos en navngitt person i Harstad, over en periode på flere måneder. Det var ikke ment som salg, bare til personlig bruk. Han betalte i overkant av 16.000 kroner for stoffet.

Hun kastet en hasjplante ut vinduet da politiet kom på ubedt besøk Harstadkvinnen i 20-årene var klar over at 105 gram hasj befant seg i huset, og røyket selv deler av det illegale narkotiske stoffet i dagene før politiet beslagla det.

Politiet mistenkte at han var "kunde" etter at de pågrep narkoselgeren like etter at han hadde solgt stoff til siktede. Fremlagte vips-transaksjoner bekreftet pengeoverføringer dem imellom.

I skjerpende retning ble det vektlagt at siktede er tidligere straffedømt, blant annet for overtredelse av straffeloven. Formildende var tilståelsen. Mannen ble dømt til samfunnsstraff til 30 timer med en gjennomføringstid på 90 dager, subsidiært fengsel i 30 dager.