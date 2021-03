Innfører den største endringen i videregående opplæring siden 1994: – Fantastiske nyheter

nyheter

Fakta: Hvert år er det over 3500 elever som bruker opp retten til videregående opplæring uten å ha oppnådd studie- eller yrkeskompetanse.

I tillegg er det rundt 2000 som har begynt i Vg3 eller i lære, men ikke oppnådd studie – eller yrkeskompetanse seks år etter. Mange av disse har også mistet retten sin.

De 5 500 ungdommene mangler i all hovedsak få fag for å få et vitnemål og bestå videregående opplæring. Kilde: SSB

Reformen blir dermed den største endringen i videregående opplæring siden Reform -94.

– Dette er fantastiske nyheter, og det viser at vi i Troms gjorde noe riktig i 2016. Det er kult å se at ting vi har lyktes med her i nord også innføres nasjonalt, sier Even Aronsen, stortingskandidat for Venstre.