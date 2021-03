Derfor stenges tunnelen så ofte

nyheter

– I dag har vi gjennomført helvask av tunnelen. Det vil si at tak, vegger og alt av lommer og kabelbruer har blitt rengjort. Denne jobben skal vi være ferdig med til rushtrafikken setter inn rundt klokka 15.00. Dette er vedlikeholdsarbeid som er kontraktsfestet og som utføres i de fleste tunneler med mye trafikk. Vi har også intervaller på feiing og spyling av veibanen hver tredje måned. Dette er vedlikeholdsarbeid som tar noe kortere tid en helvask. Gjennom vinterhalvåret kan det skje at vi tar feiing og spyling noe oftere på grunn av mye svevestøv fra piggdekk. Dette skjedde blant annet under kuldeperioden vi hadde tidligere i år, sier Somby Iversen.

– I tillegg stenges tunnelen ved annet nødvendig vedlikehold som utføres på andre tekniske installasjoner som ligger utenfor vårt ansvarsområde. Tunneler krever krever generelt mye vedlikehold som i de fleste tilfeller gjennomføres av sikkerhetshensyn, sier Somby Iversen.