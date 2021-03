nyheter

– Underbudsjettering av denne sektoren har foregått de siste årene. Jeg har aldri sett at det sløses når jeg er på jobb som sykepleier. Og det er ikke slik at det kastes vedtak etter brukerne. De kuttene som planlegges, vil gå ut over brukerne, tordnet Hjellnes.

Hva er årsaken?

Det var Fremskrittspartiets Eivind Stene som stilte spørsmål til ordføreren om hvordan budsjetteringen av helse- og omsorgssektoren skjer. Han mener overforbruket i sektoren skyldes at helse og omsorg i utgangspunktet er underfinansiert.