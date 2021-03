Ungene kan ikke ta i bruk nytt lekeapparat: – Dissen farlig for barn

nyheter

Småbarnsmor Tonje Fjellvang synes det er kjipt at ungene ikke får bruke dissestativet.

– Mitt eldste barn begynte i barnehagen i 2018. Da var dissen innkjøpt og lå innpakket i gangen. Jeg synes dette er leit, for min datter er veldig glad i å huske. forteller Fjellvang.

– Barna savner dissen

Ungene i Gausvik barnehage har to sandkasser, ett lekerom pluss et stativ med sklier og et lekeapparat formet som en sjørøverskute. I tillegg er det et lekerom med leker.

– For de eldste ungene, deriblant mine egne, er det et savn at de ikke får bruke dissa. Vi har tatt opp saken på foreldremøte og der har vi fått beskjed om at de venter på noen som skal sette opp stativet. Vi foreldre tilbød oss å gjøre det på dugnad, men det fikk vi ikke lov til av sikkerhetsmessige grunner, sier Fjellvang.

– Tror du dissestativet blir satt opp i dette barnehageåret?

– Det hadde vært supert om det ble gjort, men det blir neppe i våre barns tid i barnehagen. Ungene våre skal flytte til barnehage i Harstad, men det hadde vært fint for de andre barna, sier Fjellvang.

Sikkerhet for barna

Avdelingsleder Hilde Ursin ved Gausvik barnehage sier dissestativet ikke er blitt montert av sikkerhetsmessige årsaker.

– Dette har med sikkerheten til ungene i barnehagen å gjøre. Vi har gjort en risikovurdering og ønsker ikke en disse inne på området av sikkerhetsmessige årsaker. Vi har tilgang på en huske like utenfor gjerdet. Barnehagen ligger vegg i vegg med den tidligere skolen og vi benytter derfor uteområdet til skolen. På den måten får vi skjermet de minste barna. Det er bakgrunnen for at de ansatte ikke vil ha dissestativet montert. Vi må huske på at en disse er en pendel som svinger fram og tilbake med stor fart. Samtidig er det mange små barn som ferdes ute og som kan bli truffet hvis de ferdes for nære. Det er fort gjort å glemme seg når man sitter i dissen og får stor fart, sier Ursin.

– Hvor mange små barn har dere i barnehagen?

– Vi har mange og vi er redd for dem alle, sier avdelingslederen.

Høsten for to år siden ble den tidligere ødelagte dissen demontert og nytt huskestativ kjøpt inn.

– Hensikten var å montere den. Så oppdaget vi at området der husken hadde stått, er blitt en trygg akebakke for alle barna om vinteren. Vi synes derfor ikke det er forsvarlig å sette opp dissestativet, sier Ursin.

– Men kan ikke dissestativet monteres på en annen plass på uteområdet?

– Barnehagen har et lite uteområde, og vi mener det er blitt tryggere og bedre uten denne pendelen som svinger fram og tilbake, sier Ursin.

– Skal ikke ansatte være ute og passe på at ingen skader seg når husken er i bruk?

– Det skal de, og det gjør de. Men barnehagen er åpen ni timer og 15 minutter daglig. Våre tre ansatte har 7,5 timers arbeidsdag. Da sier det seg selv at vi ikke er tre ansatte på hele tiden, sier Ursin.

Trygge leker

– Foreldre Harstad Tidende har vært i kontakt med sier barna savner et dissestativ, og at de håper dissen blir satt opp.

– Ansatte tar med barn bort til skolens lekeområde slik de får disse. Men det finnes mange andre lekeapparater som er mye bedre og trygger enn et dissestativ, sier avdelingsleder Hilde Ursin. Hun er for øvrig glad for at politikerne engasjerer seg for barnas uteområde.

Høyres gruppeleder Rune Stenstrøm er kontaktet av foreldre som reagerer på at dissestativet til Gausvik barnehage har ligget nedpakket i to år.

– Hvis dette er en bevisst handling fra ledelsen fordi de anser huskestativ som farlig, da er det viktig at kommunen, ansatte og ledelsen setter seg ned og finner ut hva som skal gjøres. At en barnehage drifter uten huskestav, synes jeg høres oppsiktsvekkende ut.

– Men vi er alle på samme lag og vil det beste for ungene våre, så dette må vi finne ut av, sier Rune Stenstrøm.