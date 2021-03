Fant asbest i boligen de hadde kjøpt, stevner selger av huset for retten

nyheter

Rettssaken er berammet i Trondenes tingrett torsdag denne uken. Ifølge sluttskrivet saksøkers advokat har sendt tingretten er det snakk om et beløp på cirka 1,3 millioner kroner. De har fremmet påstand om at Protector AS og selger skal gi kjøperne et prisavslag fastsatt etter rettens skjønn oppad begrenset til 922.000 kroner, pluss renter. De ber også om at kjøperne tilkjennes en erstatning begrenset oppad til 227.000 kroner, pluss renter.

– Måtte ta grep

I tillegg kommer sakskostnadene paret har hatt i forbindelse med rettsprosessen. Det er som kjent dyrt å kjøre en sivilsak for retten.