Bente har anmeldt naboer for ulovlig snødumping: – Svært dårlig oppførsel fra naboenes side

nyheter

– Hva annet kan jeg si enn at dette er svært dårlig oppførsel fra naboenes side. Mangel på dannethet og særdeles respektløst kan også brukes som betegnelse. Ikke minst tatt i betraktning at det var utbygger selv som under behandling av reguleringsplanen garanterte for at all snødumping skulle skje på egen eiendom. Nå kan jeg heldigvis gjennom både videoovervåkning av eiendommen og bilder jeg har tatt dokumentere at så ikke er tilfelle, sier Lyngfoss som også har valgt å politianmelde saken.

Kommunen om garasjesaken i Hålogalandsgate: – Skjønner at saken er vanskelig å godta Jan Inge Lakså sier han skjønner eieren ev garasjen, men at nasjonale regler er entydige som kommunen ikke kan se bort i fra.

– Hva ellers kan jeg gjøre?

– Jeg syntes det er svært trasig å ha slike naboer at jeg er nødt til å gå til det skrittet. Men når alle beboerne i de fire leilighetene er klar over hva som skjer, og ikke bidrar til å stoppe snødumpingen, hva ellers kan jeg gjøre. Det har vært rettslig avklart i lignende saker at det er de som dumper snøen på annen manns eiendom uten tillatelse, som er den skyldige part, sier Lyngfoss.