nyheter

Lakså skriver dette i en epost til Harstad Tidende:

– Tilbakeføring krever ny søknad

– Den gamle garasjen ble revet i sin helhet i forkant av at boligbygget ble løftet av grunnmuren og midlertidig omplassert på tomta. Når man har gjennomført en slik rivning, betyr det at ny garasje ikke kan føres opp uten forutgående byggesaksprosess og et positivt vedtak fra Harstad kommune. Tilbakeføring av den gamle – eller oppføring av en ny garasje som tilbygg - plassert på nordsida av boligbygget og inntil nabogrensen, krever en ny søknad og tillatelse fra Harstad kommune. For å kunne starte bygging, må det foreligge et skriftlig samtykke fra naboene, eller at det vedtas en ny reguleringsplan som hjemler denne plasseringen. I dette tilfellet har nabo ikke signert naboerklæring, og som jeg opplyste om i møtet den 8. mars, er da alternativet en privat planprosess for å hjemle garasjens plassering, skriver Lakså og fortsetter: