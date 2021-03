nyheter

– Ja det stemmer for vi opplever jo en stor vekst i selskapet og har behov for mange nye ressurser inn for å imøtekomme de behovene vi har, sier gründer Marius Christensen.

Helseapps AS ble grunnlagt i 2014 av Harstad-legene Marius Christensen og Anders Stormo, med det formål å skape Helseboka, som i dag blant annet brukes av flere kommuner over hele landet, til å melde befolkningen på til vaksinering mot covid-19.