Siden 3. mars har Harstad hatt strenge koronatiltak for å slå ned på smitten som har spredt seg. I en midlertidig forskrift ble det blant annet innført skjenkestopp og nedstenging offentlige steder som kino, treningssentre og svømmehall.

Det foreligger nå et forslag om å forlenge tiltakene til 26. mars. Stans i all fritids- og idrettsaktiviteter for barn og unge, og stans i alkoholserveringen er blant punktene som foreslås videreført.