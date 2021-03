nyheter

Bakgrunnen for Karlsens kritikk skyldtes blant annet en epost fra styreleder Hege Beate Eriksen i Harstadregionens Næringsforening (HRNF), der hun stiller spørsmål rundt årsaken til at næringsforeninga står oppført som søker på søknaden om tilskudd på 1 million kroner til prosjektet Opplevelses-Harstads.

Eriksen skriver blant annet:

– Vi ble først kjent med søknaden og dens innhold da den ble lagt frem til behandling hos dere første gang, og har ikke hatt mulighet til å påvirke utforming og innhold. Vi fulgte derfor opp næringssjef Bjørn Akselsen i et møte etter at søknaden var gått gjennom hos dere, for å drøfte forutsetninger for at vi skulle tiltre i rollen som søker.