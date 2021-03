nyheter

I forrige uke ble det kjent at Ibestad kommune mister 41, 8 prosent av vaksinedosene, til fordel for blant annet Oslo og Trondheim med en økning på 43,1 prosent og 21,8 prosent.

Fram til nå har vaksinene blitt fordelt etter antallet personer over 65 år i norske kommuner. En endring i vaksinestrategi gjør at vaksinene skal skjevfordeles geografisk, og skal være basert på antall personer på over 18 år i kommunene.