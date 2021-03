Hun kastet en hasjplante ut vinduet da politiet kom på ubedt besøk

nyheter

Hun så politiet komme og kastet planten ut vinduet. Det gikk ikke så bra. Politiet lokaliserte raskt planten på bakken utenfor bopelen. I ettertid har kvinnen bestemt seg for å slutte å bruke hasj, forklarte hun under tilståelsessaken i Trondenes tingrett. Ransakingen av bopelen skjedde 13. november i fjor. Hun ble senere siktet for medvirkning til å oppbevare stoffet, samt bruk. I tillegg til planten fant ordensmakten to klumper hasj i kjøkkenskapet.

Spiste seg høy på 6-7 kakestykker. Ni dager senere ble han rustestet av politiet Personen i 40-årene var en smule ustø på føttene da han gikk ut av bilen sin i fjor høst, utenfor Coop på Sama. Han ble av politiet bedt om å avlegge diverse tester for å avdekke mulig ruskjøring. Det ble ingen god dag for harstadmannen.

Påtalemakten foreslo selv at en passende reaksjon vil være samfunnsstraff i 40 timer. Noe tingretten sluttet seg til. Gjennomføringstiden ble satt til 90 dager, subsidiært fengsel i 40 dager.