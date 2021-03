nyheter

Da det i forrige uke ble kjent at Hålogalandsveien bevilges 9,2 milliarder kroner, var MDG-politiker Kriss Rokkan Iversen raskt ute med sin bekymring over at dette vil gå hardt utover realiseringen av Nord-Norgebanen.

Even Aronsen (V) og Christine B. Killie (H) reagerte sterkt på Rokkan Iversens uttalelser, da de mente at disse to prosjektene ikke kunne settes opp mot hverandre, og at Hålogalandsveien ikke vil være til hindring for Nord-Norgebanen.