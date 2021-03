Nærmere 100 koronaprøver var negative: – Aldri hatt noe smitteutbrudd på lekeland

Pål Sørvoll på Sam lekeland fikk denne uken gladnyheten om at ingen ble smittet på Sam lekeland. – Dette viser at lekeland opprettholder en god standard for smittevern, sier en glad daglig leder.