Etableringen var et etterlengtet tilbud til så vel innbyggere som næringslivet i kommunen. Nå ønsker selskapet å videreutvikle sitt tilbud ved å etablere en drivstoffpumpe også for det maritime miljøet. Pr. i dag må båteiere og besøkende med båt til Leikvika ta med egen kanne og gå bort til den selvbetjente pumpa for å fylle drivstoff.

Sett i lys av sikkerhets- og beredskapsmessige forhold er dette ikke en optimal løsning for det maritime miljøet.