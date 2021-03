Klarsignal til å inngå kontrakt om leiligheter på Flesnes

nyheter

Dette kom opp som en tilleggssak i mandagens formannskapsmøte. Prosjektet er et samarbeid mellom Husbanken, privat utbygger og kommunen. En slik avtale gir kommunen tilvisningsrett til fire leiligheter, hvorav en av leilighetene vil være forbeholdt vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunestyret har formelt det endelige ordet, og får saken på bordet i møtet 25. mars.

Danner skole

Samtidig vil tilvisningsavtalen gi Kvæfjord Eiendom AS mulighet til finansiere boligene ved å søke lån i Husbanken under ordningen for utleieboliger til vanskeligstilte, skriver kommunedirektør Merete Hessen i sakspapirene til møtet.