Problematikken har vært oppe en rekke ganger tidligere, at Bardu kommune har en rekke «gratispassasjerer», ansatte i Forsvaret som bor i Bardu kommune, men er registrert i andre kommuner. Ikke minst viste dette seg under koronautbruddet i fjor høst. Kommunen måtte bruke store ressurser på et flertall som andre kommuner høster tilskudd av. Heimdal mener mye av mangelen på registreringer er lovbrudd som får enorme konsekvenser for Bardu kommune. Inntektstapet er estimert til 40–50 millioner kroner.

Åsegarden leir ribbes: - Alt som ikke er boltet fast skal selges, gis bort eller kastes Sør-Troms maskin fikk tilslag på jobben med å renske de 30 bygningene i Åsegarden leir for alt av løsøre.

I 2020 fikk Bardu et minus på 76 innbyggere. Nedgangen i befolkningen var på over en prosent. Heimdal mener befolkningstallet kunne vært omkring 500 høyere om ansatte i Forsvaret som skal det hadde registrert seg i Bardu kommune.