Juhaina Almama kommer fra en stor by i nærheten av hovedstaden Damaskus. Da kun kom til Harstad i 2015 hadde hun og familien i forkant bodd to år i Moskva i Russland.

– Det første jeg tenkte var at Harstad er en ganske liten by. Det er fint å bo her med barn og jeg er trygg på at de trygt kan gå til byen alene, eller andre steder, sier Almama.



Fra før av hadde hun utdanning master i managment information system og master i matte. Da hun kom til byen be hun i likhet med Ryan Dalati engasjert i Røde Kors for å bli kjent med folk og i byen.



Hun forteller at det i starten var vanskelig å bli kjent med folk i byen, noe Dalati støtter opp under.