Tar vare på hus fra 1886 og tilbakefører kulturlandskapet rundt gården, fikk miljøprisen for innsatsen

Prisen har vært delt ut årlig siden 1998, og er nå på 10.000 kroner. Levekårsutvalget i kommunen vurderer forslagene, og har kommet fram til en verdig vinner av miljøprisen 2020. Tobiassen overtok eiendommen på Gåra fra sin far, i 2014. Siden har han lagt ned mye arbeid i vedlikeholdet av det store og historiske huset på over 300 kvadratmeter og tre etasjer. I tillegg har han prioritert å rydde 15 mål med nedgrodd mark, slik at det gamle kulturlandskapet er tilbakeført.

Byggeskikk, miljø og landskap

Miljøprisen skal være en inspirasjonskilde til miljøskapende løsninger ved utforming av bygninger og anlegg, eller ved landskapsbearbeiding. Det legges vekt på: