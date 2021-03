– Endelig slipper vi å dra til Tromsø for å handle

nyheter

Sylvi Myrvang, Jeanette Kjellås og Tone Einarsen stod fremst i køen hos Normal. De tre kjente godt til hva denne kjeden står for.

– Dette har vært et savnet og etterlengtet tilbud i Harstad, sier de tre samstemt. – Jeg har vært flere ganger i Tromsø kun for å handle i denne kjeden. Her finner jeg alt jeg trenger fra tannhygiene til kosmetikk, sier Tone Einarsen.

– Endelig slipper vi å reise til Tromsø for å handle, sier de tre i det de stormer inn i lokalet for å sikre seg varene de har pekt seg ut.

– Dette er vår butikkåpning nummer 95 i Norge, sier Kristoffer Pettersen, Team Leader New Stores i Normal-kjeden.

– Vi har jobbet lenge med å få til en etablering i Harstad, som vi ser på som et naturlig sted å ha en avdeling. Ut fra tilstrømming så langt tyder det på at kundene har ventet på at vi skulle komme hit. Vi har også forventinger til at etableringen i Harstad blir tatt godt i mot av kundene, sier Pettersen.

Ht.no kommer tilbake med fyldigere omtale av butikkåpningen ved Amfi Kanebogen.