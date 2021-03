Rødt nivå på Heggen Vgs

nyheter

I formannskapet i Harstad kommune skal det onsdag formiddag avgjøres hvilke koronatiltak kommunen går for, og om videregående skole skal på hjemmeskole.

Stangnes Rå videregående avventer situasjonen til vedtak er fattet i formannskapet i dag klokken 13. Det skal også være et møte i Kvæfjord kommune angående avdelingen Rå.

På Heggen VGs er følgende SMS sendt ut i dag, onsdag:

– Hei alle sammen. Vi har nettopp fått melding fra kommuneoverlegen om at vi fra i morgen torsdag 4.3 skal over på rødt tiltaksnivå. Det betyr digital undervisning for alle klasser på ST resten av denne uka. Musikk-dramaklassene skal være på skolen. Ta med skolemateriell og sjekk at du har pc som er i orden før du forlater skolen i dag.

Skolen kommer tilbake med nærmere beskjed om organisering, ifølge meldingen.

Kommuneoverlegen om mutert virus, og hvorfor skolene ikke stenger Det har lenge blitt skrevet og snakket mye om muterte virus i Norge, men nå antas det at den britiske varianten også har funnet veien til Harstad.