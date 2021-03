Arvinger vil ha sin del av salgssummen etter et eiendomssalg – blir kontant avvist

nyheter

Paret var samboere i nesten 30 år. Kvinnen hadde hjemmel til den nevnte eiendommen alene, og dekket lånekostnadene. Salgssummen for eiendommen var 1,8 millioner kroner. Hun hadde også byggesett og dekket utgifter til materialer og innleide håndverkere for nødvendig vedlikehold/utbedring i årenes løp.

Sendte krav

Men arvingene mener den avdøde mannen hadde lagt ned ikke så lite i arbeidsinnsats i planlegging, praktisk arbeid og utvikling av eiendommen over lang tid. Nok til å opparbeide seg rettigheter. Så mye at de fant at kvinnen bør betale boet en solid sum av inntekten fra eiendomssalget. Arvingene sendte brev med krav om at dødsboet burde ha sin del av salgssummen bare noen måneder etter mannens død, og før kvinnen rakk å selge eiendommen til ny eier. Et krav hun åpenbart valgte å se bort ifra.