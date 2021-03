nyheter

– Min umiddelbare refleks var at nå må hele sykehjemmet stenges ned, sier han.

Kriseledelsen i kommunen besluttet imidlertid at kun de åtte beboerne på fløy Ervik B, der den ansatte jobbet, skulle stenges ned. Her er det innført besøksforbud. Sykehjemmet har gjennomført hurtigtester på et stort antall beboere. Alle testene har vært negative.