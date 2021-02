Koronasmitte ved UiT

nyheter

Smitteutbruddet har resultert i at 59 personer er satt i karantene. Ifølge campusdirektør Arnesen er campus fortsatt åpen, men at det er svært få ansatte og studenter som daglig er innom i lokalene.

Kan være begynnelsen på et nytt utbrudd: Fire nye smittede i Harstad, 59 nærkontakter satt i karantene i løpet av torsdag, alle testes i løpet av fredag Ifølge informasjonssjef Øivind Arvola i Harstad kommune er covid-19 smitten sporet til Østlandet, og kom med en eller flere personer som reiste inn til Harstad.

– Campus er fortsatt åpent, også for publikum, og har vært over en lengre periode. Vi gjør foreløpig ingen ytterligere endringer utover de grunnleggende smitteverntiltakene som gjelder hos oss. I forhold til det kullet som har vært på samling nylig der de fire smittede også har vært, er hele dette kullet nå tatt ut av undervisning. Alle lokalene disse studentene har oppholdt seg i blir nå gjenstand for grund vask og renhold. Dette inkluderer alt fra AV-utstyr til pulter, vasker og hyller og reoler, sier Arnesen.